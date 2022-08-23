Ganj nehrinde su seviyesi yükseldi Güncel Haberler Ganj nehrinden genel görüntüler Yükselen su seviyesi Bölgeye gelen turistlerle röportaj Tekne sahibi Raju Manji'nin açıklaması Avrupa kıtası kuraklık ve susuzluk tehlikesiyle boğuşurken, Hindistan'ın Ganj Nehrinin su seviyesindeki artış, çevre yerleşimler için tehlikeli hale gelmeye başladı. Ganj nehrinden genel görüntüler Yükselen su seviyesi Bölgeye gelen turistlerle röportaj Tekne sahibi Raju Manji'nin açıklaması Avrupa kıtası kuraklık ve susuzluk tehlikesiyle boğuşurken, Hindistan'ın Ganj Nehrinin su seviyesindeki artış, çevre yerleşimler için tehlikeli hale gelmeye başladı. Su seviyesindeki artış sonrası, bölgeye gelen turistleri taşıyan gezi teknelerinin çalışması da geçici olarak yasaklandı. Güncel Kaynak: AA / Sandeep Kumar India su Güncel Haberler

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