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Gana'nın Western vilayetinde iki yolcu otobüsü çarpıştı, 12 kişi öldü

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Gana'nın Western vilayetinde Elubo-Takoradi kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı; kazada 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu kaydetti.

Gana'nın Western vilayetinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Western vilayetine bağlı Elubo-Takoradi kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada araçlardaki 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge yetkilileri, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, kazaya aşırı hızın neden olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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