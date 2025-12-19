Haberler

Gana'dan Avrupa ülkelerine kölelik ve sömürgecilik için tazminat çağrısı

Güncelleme:
Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Avrupa ülkelerinden kölelik ve sömürgecilik nedeniyle talep edilen tazminatlar için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ablakwa, Gana'nın bu konudaki diplomatik girişimlerini artırma kararlılığında olduğunu belirtti.

Ablakwa, Gana'nın başkenti Akra'daki Akra Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen 2025 Diaspora Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Gana'nın bu tazminat gündemini uluslararası alanda ileri taşımak için diplomatik platformlarını aktif biçimde kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Gana'nın tazminat gündemini uluslararası alanda ileri taşımak için diplomatik platformlarını aktif biçimde kullanmaya kararlı olduklarını vurgulayan Ablakwa, kölelik ve sömürgecilik döneminde yaşanan tarihsel adaletsizliklerin Afrika kökenli topluluklar üzerinde halen ciddi ekonomik ve sosyal etkiler oluşturduğunu belirtti.

Ablakwa, Gana'nın kurucu lideri Kwame Nkrumah'ın öncülüğünde 1945'te İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Pan-Afrika Kongresi'nin üzerinden 80 yıl geçtiğini hatırlattı.

Söz konusu kongrenin sömürgecilik karşıtı mücadelenin ilk ve en güçlü kıvılcımlarını ateşlediğini belirten Ablakwa, birçok Afrikalı liderin daha sonra Gana'ya gelerek sömürge yönetimlerine karşı verilen mücadelede önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Tarihi mirasın bugüne ışık tutması gerektiğini vurgulayan Ablakwa, "80 yıl sonra, o örnekten ve elde edilen başarılardan ilham alarak onarıcı adalet yolculuğumuzda kararlılıkla ilerlemeliyiz." dedi.

Ablakwa, zirvenin söylemin ötesine geçilerek ortak eylemin başlatıldığı bir dönüm noktası olarak tarihe geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu zirve, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biri için adalet talebinin hep birlikte yükseltildiği an olarak kayda geçmelidir." ifadelerini kullandı.

