Gana'da yolcu teknesinin batması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gana'nın Gonja East bölgesinde, kötü hava koşulları nedeniyle battığı belirtilen bir yolcu teknesi, 9 kişinin ölümüne ve 5 kişinin kaybolmasına yol açtı. Yetkililer, kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Gana'nın Gonja East bölgesinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gonja East bölgesinin Sikakope kentinden Maitako kentine gitmekte olan, 14 yolcu ve yük taşıyan tekne, kötü hava koşulları nedeniyle Volta Nehri'nde battı.

Kazada, 2 kadın ve 7 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi de kayboldu.

Yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Adam Abu
