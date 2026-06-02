Gana'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 15 kişi öldü

Gana'nın Volta vilayetinde bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışması yürüttü.

Gana Ulusal İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Volta vilayetindeki Peki-Tsame kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.

Kazada 15 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Peki İtfaiye İstasyonundan itfaiyecilerin olay yerine sevk edildiği ve kurtarma operasyonu yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
