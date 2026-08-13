Gana'da otobüs-kamyon çarpışması: 11 ölü
Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Gana'nın Ashanti vilayetinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Gana Ulusal İtfaiye Servisi'nden Alex King Nartey, yaptığı açıklamada, Ashanti vilayetine bağlı Akra-Kumasi kara yolunda yolcu taşıyan otobüsün, yük kamyonuyla çarpıştığını belirtti.
Nartey, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Nartey, kazaya aşırı hızın yol açtığını kaydetti.
Kaynak: AA