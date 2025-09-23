Haberler

Gana'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 565'e Yükseldi

Güncelleme:
Gana Sağlık Servisi, M çiçeği virüsü vakalarının 565'e ulaştığını ve 10 yeni vakayı tespit ettiklerini açıkladı. Salgın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Hükümet, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması ve semptom oluşması durumunda tıbbi destek alınmasını önerdi.

Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 565'e yükseldiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 10 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 565'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

M çiçeğinin esas olarak enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla yayıldığının altı çizilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
