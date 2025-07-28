Gana'da M Çiçeği Virüsü Nedeniyle İlk Ölüm Kaydedildi

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Gana Sağlık Servisi, M çiçeği virüsü nedeniyle ülkede ilk ölümün gerçekleştiğini ve yeni vakaların arttığını duyurdu. 23 yeni vakanın tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 257'ye yükseldi. Hükümet, virüsün yayılmasını engellemek için aşı kampanyalarını sürdürüyor.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede 23 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 257'ye yükseldiği vurgulandı.

Virüsün enfekte kişilerle yakın fiziksel temas yoluyla yayılmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, insanların enfekte kişilerle yakın temastan kaçınmaları ve olası bir enfeksiyonu önlemek için ellerini sık sık yıkamaları gerektiği ifade edildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplara yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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