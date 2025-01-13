Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Gözaltındaki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü! "Neden yazlıktaydı?" sorusu da yanıt buldu
Özel'den 'Erdoğan ilçe başkanına transfer teklif etti' iddiası! Adı geçen bir isim var

İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan

Gana'da kolera salgını: Ölü sayısı 40'a yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana'da Ekim 2024'ten bu yana süren kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı, 4 bin 850 şüpheli vakaya ulaşıldığı bildirildi. Hükümetin aşı kampanyalarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı bildirildi.
Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'ten bu yana kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayılmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bu vilayetlerde 4 bin 850 şüpheli kolera vakasının görüldüğü ifade edilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

KOLERAYA NEDEN OLAN BAKTERİ GIDA VE SU YOLUYLA BULAŞIYOR

Hükümetin salgına karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, başkent Akra'da salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı. Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Gana'da kolera salgını: Ölü sayısı 40'a yükseldi
Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
img

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
img

Ailesi bavullarını toplayıp gitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı
Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı

Karısını başka adamla yakaladı, intikam metodu olayı gölgede bıraktı
Bomba iddia: İstifa eden 2 vekile rozetlerini bizzat Erdoğan takacak

AK Parti'den 2 bomba transfer! Rozetlerini bizzat Erdoğan takacak
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 13-14 Ocak Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Alex de Souza kovuldu mu (Antalyaspor)? Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Fenerbahçe muhtemel 11'ler kim? Finale girmeyen büte girebilir mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 13-14 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ANKARA HAVA DURUMU | 14 Ocak Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş harcama limiti ne kadar, kaç milyon euro 2025? ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Ocak Altındağ, Şereflihisar, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Uzak Şehir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 6. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Uzak Şehir CANLI izle! 13 Ocak Uzak Şehir, 9. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.