Haberler

Gana'da "tufan kehanetiyle" bazı insanları kandıran kişi alay konusu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana'da 'Ebo Noah' isimli kişi, 25 Aralık'ta büyük bir tufan kopacağı iddiasıyla destekçilerini harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, onun gemi yapımına dair paylaşımlarını alay konusu yaptı ve 'kıyametin iptal edildiği' yorumlarıyla dikkat çekti.

Gana'da peygamberlik iddiasıyla 25 Aralık'ta tufan kopacağına inandırdığı insanları seferber eden kişi, eleştiri ve mizah konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı yayınlarda rüyasında "25 Aralık'ta dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağının bildirildiğini" iddia eden, "Ebo Noah" adını kullanan kişi, bir süredir destekçileriyle gemi yapımına dair videolar paylaşıyordu.

"???????Ebo Noah", son paylaşımında "dualarının kabul edildiğini ve tufanın ertelendiğini" belirterek, daha fazla gemi inşa etmelerinin gerektiğini öne sürdü.

Sosyal medyada yayılan videoda lüks araçla markete gelen ???????"Ebo Noah"ın durumu alay konusu olurken pek çok kişiden de tepki gördü.

Gemilerin boyutlarına ilişkin esprilerin dikkat çektiği paylaşımlarda "Gemi yapılmış, tarih ertelenmiş. Planlama kısmı biraz karışmış gibi." ve "Gemi var, tufan yok. Şimdilik." yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise "Dünyanın sonu için bu kadar hazırlık yapıp sonra beklemeye geçmek ilginç.", "Belli ki gemiler hazır ama takvim güncellenmemiş." görüşünü dile getirdi.

Çevrim içi platformlarda "Kıyamet iptal edilince herkes 'Peki şimdi ne yapıyoruz?' diye bakakaldı." ve "Bu yıl da kıyamet olmadı, seneye tekrar deneriz." şeklinde alaycı ifadeler paylaşıldı.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti