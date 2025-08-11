Gana'da Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni

AKRA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Gana'nın başkenti Akra'da, askeri helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakan bir kişi, 9 Ağustos 2025.

Gana hükümeti, çarşamba günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 5 yetkili ve 3 askeri personel için ilan edilen 3 günlük ulusal yasın sona erdiği cumartesi günü, kazada hayatını kaybedenler için bir anma töreni düzenledi. (Fotoğraf: Seth/Xinhua)