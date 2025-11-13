Gana'da Askere Alma Elemelerinde İzdiham: 6 Ölü

ACCRA, 13 Kasım (Xinhua) -- Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen askere alma elemeleri öncesinde çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti.

Gana Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada çarşamba günü El-Wak Spor Stadyumu'ndaki askere alma elemelerine kayıt olan 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gana Silahlı Kuvvetleri olarak 2025/2026 askere alma elemeleri öncesi yaşanan trajik izdihamdan büyük üzüntü duymaktayız. Bu son derece üzücü olayda 6 asker adayı hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ordu, izdihama adayların "güvenlik protokollerini ihlal edip ve planlanan eleme öncesinde kapılara yığılmasının" neden olduğunu belirtti. Yaralıların 37. Askeri Hastane'de acil tedavi gördüğü belirtildi.