Gana'da siber suçlar ve internet dolandırıcılığı suçlamasıyla 53 Nijeryalı gözaltına alındı

Gana'da güvenlik güçleri, siber suçlar ve internet dolandırıcılığına karşı istihbarat destekli operasyonlarda 53 Nijerya vatandaşını gözaltına aldı.

Gana İletişim, Dijital Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Samuel Nartey George, yaptığı açıklamada, başkent Akra'da siber suçlar ve internet dolandırıcılığına yönelik istihbarat destekli operasyonların gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekiplerce 53 Nijerya vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden George, operasyonların ülkenin siber güvenliğini sağlamak ve uluslararası dijital itibarını korumak amacıyla yapıldığını ifade etti.

George, ekiplerce 62 dizüstü bilgisayar, 52 cep telefonu ve 2 pompalı tüfeğin ele geçirildiğini bildirdi.

Gözaltına alınanların Gana Göçmenlik Servisi'ne teslim edildiğini söyleyen George, yabancı uyruklulara sahte iş vaatleri ve kolay kazanç tekliflerine karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.