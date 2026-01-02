Haberler

Gambiya Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 7 Kişi Öldü, 96 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Gambiya'nın Kuzey Kıyısı Bölgesi'nde 200'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybederken, 96 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BANJUL, 2 Ocak (Xinhua) -- Gambiya'nın Kuzey Kıyısı Bölgesi açıklarında 200'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu iddia edilen teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybederken, 96 kişi ise kurtarıldı.

Gambiya Savunma Bakanlığı'nın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, tekne çarşamba gecesi Jinack köyü yakınlarında alabora oldu. Gambiya donanması, olayın bildirilmesinin ardından ulusal güvenlik ve acil durum kurumlarıyla koordinasyon içinde arama kurtarma çalışması başlattı.

Bakanlığın verdiği son bilgilere göre kurtarılan 96 kişiden 39'u hastaneye kaldırılırken, 57'si deniz üssünde tıbbi tedavi gördü. 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bazı göçmenlerin ise halen kayıp olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerden bazılarının Gambiya vatandaşı olmadığı kaydedildi.

Açıklamada hükümetin Ulusal Acil Durum Müdahale Planı'nı devreye aldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
