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Gallant'ın konutunu fotoğraflayan İsrail vatandaşına 55 ay hapis cezası verildi

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İsrail'de eski Savunma Bakanı Gallant'ın konutunu fotoğraflayan ve İran istihbaratıyla temas kurmakla suçlanan İsrail vatandaşı 55 ay hapis cezasına çarptırıldı. Celile bölgesindeki Kevkeb Ebu'l-Hica beldesinde yaşayan sanık, İranlı bir ajanla temas kurmaktan suçlu bulundu.

İsrail'de, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın konutunu fotoğraflamak ve İran istihbaratıyla temas kurmak suçlamasıyla yargılanan bir İsrail vatandaşı, çıkarıldığı mahkemece 55 ay hapis cezasına çarptırıldı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyinde yer alan Celile bölgesinin Kevkeb Ebu'l-Hica beldesinde ikamet eden İsrail vatandaşı 32 yaşındaki Faris Ebu'l-Hica, İranlı bir yabancı ajanla temas kurmaktan suçlu bulundu.

Haberde, sanığın, eski Savunma Bakanı Gallant'ın evinin fotoğraflarını çekmek dahil Tahran yönetimi adına çeşitli casusluk faaliyetleri yürüttüğü ve bu sebeple 55 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

İsrail mahkemesi, 13 Eylül'de İsrail vatandaşı Alexander Granovsky'yi, "İranlı bir ajanla sürekli iletişim halinde olmak ve onun adına çeşitli görevler yürütmek suretiyle devlet güvenliğine karşı suç işlemek" gerekçesiyle 13,5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmakla suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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