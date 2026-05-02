Galatasaray, Samsunspor'a 4-1 Mağlup Oldu

(SAMSUN) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Samsunspor, geriye düştüğü karşılaşmada etkili bir geri dönüşe imza attı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 71. dakikalarda Marius Mouandilmadji, 57 ve 82. dakikalarda ise Cherif Ndiaye kaydetti.

Galatasaray 10 kişi kaldı

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç, 63. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 74 puanda kaldı ve şampiyonluğunu ilan etme şansını kullanamadı. Samsunspor ise puanını 48'e yükseltti.

Lider Galatasaray, ligin 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsunspor ise gelecek hafta Rams Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Kaynak: ANKA