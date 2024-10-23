Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.
28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamada dev müsabakayı hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği duyuruldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.
İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;
- Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
- Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
- Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
- Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
- Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
- Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
- Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
- Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
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