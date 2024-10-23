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Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada dev müsabakayı hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği duyuruldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;

  • Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük
  • Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
  • Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
  • Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan
  • Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol
  • Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
  • Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Ayrıntılar geliyor...

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel

Trendyol Süper Lig Arda Kardeşler Galatasaray Beşiktaş Güncel

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Yorumlar (7)

Gökhan Koşar:

Beşiktaş 12 kişi gine

22
28
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JokerAllame:

Dursun Özbek yönetseydi:)

26
19
yanıtYanıtla
serkan kesgin:

Federasyon Galatasaray'a savaş açmış

7
11
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Köksal Çelik:

Jekemdeki eksik oyuncu boşluğunu kardeşlerle doldurmuşlar

11
6
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Arif İnanç:

Galatasaray şimdiden başlamalı. Bu hakem bir daha burada maç yonetemez demeye..cunku kesinlikle yenilenecekler. Arda kardeşler öyle nusamali davranacak bir kişi değil. Öyle ben yaptım bir şey yok. Haydi haydi el sallabaşlara musade edecek değil. Bekleyip görelim. Bu ligi bitirtmeyiz sinra bakın karismayiz demeye de başlayabilirler.

3
5
yanıtYanıtla
Hurifade:

Kendisine ithafen söylenen çok güzel trübün tezahüratları var umarım yine söyletmez

5
1
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