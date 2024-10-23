Galatasaray-Beşiktaş derbisini Arda Kardeşler yönetecek

28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada dev müsabakayı hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği duyuruldu. FIFA kokartlı hakem Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu derbide düdük çalacak.

İşte 10. haftada düdük çalacak hakemler;

Adana Demirspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Hatayspor-Kayserispor: Zorbay Küçük

Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

Gaziantep FK-Konyaspor: Burak Pakkan

Alanyaspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Fenerbahçe-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

Başakşehir-Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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