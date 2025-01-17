Galata Kulesi, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı İçin Yeşil Işıkla Aydınlatıldı
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 'Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında yeşil renkle ışıklandırılarak farkındalık yaratmak amacıyla aydınlatıldı.
Galata Kulesi, "Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yeşil renkle aydınlatıldı.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla, serviks kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sembol renk olan yeşille ışıklandırıldı.
Yeşil renge bürünen kule, vatandaşların ilgisini çekti.
Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel