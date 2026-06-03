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Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Haftası nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi

Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Haftası nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında ışık gösterisi düzenlendi. Gösteride çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlara dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde '1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası' nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde, sıfır atık temalı ışık gösterisi düzenlendi. Gösteride Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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