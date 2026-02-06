Haberler

Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı

Güncelleme:
Türkiye Beyazay Derneği, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Galata Kulesi'nde engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile anlamlı bir video yansıtımı gerçekleştirdi. Bu çalışma, afet sonrası alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Türkiye Beyazay Derneğince, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amacımız yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil, hayatta kalan fakat yaşamı geri dönülmez biçimde değişen bireyleri görünür kılmaktır. Bu yansıtım, afet sonrası değil afet öncesi alınması gereken önlemlerin, erişilebilir ve güvenli yaşam hakkının altını çizen güçlü bir çağrıdır. Beyazay, bu farkındalık çalışmasıyla kamuoyuna şu çağrıyı yapmaktadır: 'Depremleri değil ihmalleri konuşalım, engelliliği değil engel yaratan sistemi sorgulayalım ve bir daha hiçbir hayat, sağlam olmayan temeller yüzünden yarım kalmasın.'"

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
