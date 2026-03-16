Galata'da çanta çalan şüpheli Güven Timleri tarafından yakalandı

GALATA'da bir kişiye ait çantayı çaldığı iddia edilen H.B., Güven Timleri tarafından yakalandı. Çanta ve içinde bulunan 3 cep telefonuyla 1 dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, 28 Ocak Çarşamba günü saat 05.20 sıralarında Beyoğlu Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabaha karşı bir kişiye ait çantanın çalındığının belirlenmesi üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelinin yaya olarak çantanın bırakıldığı noktaya geldiği, çantayı alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Güven Timleri, eşkal bilgileri doğrultusunda H.B.'yi elindeki çantayla durdurdu. Şüphelinin yapılan sorgusunda çantayı kendisinin aldığı belirlendi. Üst aramasında ise, mağdura ait 1 çantayla içerisinde bulunan 3 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.Poliste işlemleri tamamlanan H.B., 'Açıktan hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı