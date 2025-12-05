Haberler

Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da yer aldığı 13 sanık, bir iş insanının alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesi iddialarıyla 30 yıl 6 ay ile 38 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Duruşmaya katılmayan sanıkların avukatları beraat talep etti.

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkemede beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini talep etti.

Müşteki Koray Sarısaçlı'nın avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmalarını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması iddiasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen kamera kayıtlarıyla ilgili istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve 26 Ocak 2022'de doktor Bülent Tümkaya'nın tehdit edildiği iddialarına ilişkin Kuytul'un da aralarında olduğu 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Kuytul ve bir sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıklar için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 30 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 6 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 6 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Galatasaraylı taraftarlar 3-2 kazanılan maçta yıldız oyuncuyu ıslıkladı

Sabırları taştı! Galatasaraylı taraftarlardan yıldız isme büyük tepki
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.