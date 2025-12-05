Alparslan Kuytul ve 12 sanığın alıkoyma ve tehdit iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu tutuksuz 13 sanığın, bir iş insanının kaçırılıp alıkonulması ve bir doktorun tehdit edilmesiyle ilgili 30 yıl 6'şar ay ile 38 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Alparslan Kuytul ve diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkemede beyanları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraatlerini talep etti.

Müşteki Koray Sarısaçlı'nın avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmalarını istedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, müşteki Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması iddiasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen kamera kayıtlarıyla ilgili istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 Eylül 2021'de iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve 26 Ocak 2022'de doktor Bülent Tümkaya'nın tehdit edildiği iddialarına ilişkin Kuytul'un da aralarında olduğu 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, Kuytul ve bir sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar, diğer sanıklar için ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli yağma", "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 30 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.