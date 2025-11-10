Fung-wong Tayfunu Filipinler'i Vurdu

CATANDUANES, 10 Kasım (Xinhua) -- Fung-wong Tayfunu pazar sabahı itibarıyla, Filipinler'in Bicol bölgesindeki Catanduanes eyaletinin 125 kilometre doğusunda yer alarak saatte 185 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlar ve 230 kilometreye kadar çıkan rüzgar hamleleriyle ilerledi. Tayfun, saatte 30 kilometre hızla batı-kuzeybatı yönünde hareket etti. Fung-wong, bu yıl Filipinler'i vuran 21. tropikal siklon olarak ülkenin yıllık ortalama 20 fırtına seviyesini aştı.