Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Japonya'nın Fukuşima eyaletindeki bir köyde yoğun kar yağışı nedeniyle 1400'den fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Kyodo News'un haberine göre, yerel yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bazı yolların devrilen ağaçlar yüzünden kapanmasının ardından bir köyde 1400'den fazla kişinin izole olduğunu bildirdi.

Yetkililer, köyde mahsur kalanların 900'ünün yerli halk, 500 kadarının ise otellerde ve diğer konaklama tesislerinde kalan kişiler olduğunu belirtti.

Ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrildiğini aktaran yetkililer, kurtarma çalışmalarının bu sebeple engellendiğini ve 700 hanenin elektrik kesintisi yaşadığını kaydetti.

Yetkililer, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini ekledi.

Kaynak: AA