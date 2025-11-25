Haberler

Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji İstifa Etti

Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto, cinsel içerikli tacizkar mesajlar göndermesi nedeniyle istifa edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu davranışının kamu güvenini zedelediği belirtildi.

Japonya'nın Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji, Valilik bünyesinde çalışan personele cinsel içerikli tacizkar mesajlar göndermesi nedeniyle istifa edeceğini açıkladı.

Jiji ajansının haberine göre Sugimoto, düzenlediği basın toplantısında "cinsel içerikli mesaj" eylemlerinden dolayı "son derece ağır sorumluluk" hissettiğini bildirdi.

Sugimoto, "(Mesajları) Hafif ve şakacı bir yorum olarak yazdım. Olgunlaşmamıştım. Karışıklığa son vermek ve yeni bir başlangıç ??için zemin hazırlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Mesajların, cinsel içerikli olduğu sonucuna varılmasının, "kamuoyunun güvenini ciddi şekilde zedelediğini" kaydeden Sugimoto, özür diledi ve eyalet valiliği görevinden istifa edeceğini bildirdi.

Valilik içi araştırma

İçişleri Bakanlığı eski bürokratı 63 yaşındaki Sugimoto, daha önce mesaj gönderdiğini kabul etmiş ancak bu durumun "cinsel taciz" olarak nitelendirilmesine yönelik şüpheler olduğunu kaydetmişti.

Bağımsız bir hukuk bürosunca düzenlenen araştırmada Eyalet Valiliği bünyesinde yaklaşık 6 bin personele "görev sürelerinde cinsel tacize uğrayıp uğramadıkları" sorulmuştu.

İlk olarak 2019 yılında Fukui Eyalet Valiliği görevine seçilen Sugimoto, ikinci dönemini yürütüyor. Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki eyalet yaklaşık 750 bin nüfusa sahip.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Haberler.com
