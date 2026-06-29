Fuat Oktay: "İsrail Parlamentosunun Soykırımcı Başbakanları Hakkında Karar Alması Daha İsabetli Olur"

(TBMM) - Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Filistinlilere karşı halen büyük bir soykırım, zulüm ve işgal uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda 'soykırım' ile yargılanan İsrail, 1915 olaylarına ilişkin ülkemiz aleyhinde karar alabilecek durumda değildir" ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Filistinlilere karşı halen büyük bir soykırım, zulüm ve işgal uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanı'nda 'soykırım' ile yargılanan İsrail, 1915 olaylarına ilişkin ülkemiz aleyhinde karar alabilecek durumda değildir. İsrail parlamentosunun, ülkemizi yalan ithamlarla hedef almak yerine, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanma kararı bulunan 'soykırımcı' Başbakanları Netanyahu hakkında karar alması daha isabetli olur."

Kaynak: ANKA