Fuat Oktay: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Ağaoğlu'nun Resmen Göreve Başlamasından Büyük Memnuniyet Duyduk

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu'nun Kerkük Valisi seçilmesinin ardından açıklama yaptı. Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Sayın Mehmet Seman Ağaoğlu'nun Kerkük Valisi seçilmesinin ardından resmen göreve başlamasından dolayı büyük memnuniyet duyduk. İçtenlikle tebrik edip, başarılar diliyor; bu gelişmenin Kerkük halkının ve tüm Iraklıların huzur ve refahına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA