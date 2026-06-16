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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ağabeyi vefat eden ve yeniden genel başkan seçilen BBP lideri Mustafa Destici'yi ziyaret ederek taziye ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Oktay, ağabeyi vefat eden ve 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Destici'ye, BBP Genel Merkezi'nde taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oktay, yeniden genel başkan seçilen Destici'yi tebrik ederek, yeni dönemin ülke ve siyaset dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Destici de Oktay'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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