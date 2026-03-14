Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi YÖKAK'tan tam akreditasyon aldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıllık tam akreditasyon alarak yükseköğretimde kalite alanında önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla FSMVÜ, eğitim-öğretimden araştırmaya, toplumsal katkıdan idari süreçlere kadar tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kalite standartlarını karşıladığını tescilledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 100'ü aşkın üniversite arasından tam akreditasyon almaya hak kazanan 6 üniversiteden biri olarak yükseköğretimde kalite alanında ayrıcalıklı bir konuma yükseldi.

Elde edilen başarı, üniversitenin akademik ve idari süreçlerinde sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışını benimsediğini ortaya koydu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
