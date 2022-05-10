FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü - Haberler

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FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü ve Galata Kulesi, akşam saatlerinde renklendirildi.

Engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla her iki nokta da mavi renkle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Fatih Sultan Mehmet, Engelliler Haftası, Galata Kulesi, Mayıs, Güncel, Haberler

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