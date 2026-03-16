Frontex'e ait bir gemi Meis Adası açıklarında battı

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansına ait bir gemi, Meis Adası açıklarında karaya oturarak battı. Gemide bulunan 5 kişiden 4'ü Estonya, biri ise Yunanistan Sahil Güvenlik personeli. Yaralı 3 kişi Rodos Hastanesine sevk edildi.

Estonya'ya ait Frontex gemisinde 4'ü Estonyalı, biri ise Yunanistan Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 5 kişi vardı. Gemideki Estonyalılardan biri Estonya'nın Atina Büyükelçisi Karin Rannu idi.

Batan gemide bulunanlar önce Meis Adası Sağlık Merkezi'ne götürüldü, ardından da yaralı 3 kişi helikopter ile Rodos Hastanesine sevk edildi.

Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
