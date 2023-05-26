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Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı

Freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı

Güncel Haberler

Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde freni patlayan tır kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Darende ilçe mrekezinde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya istikametine seyir halinde olan İ. A. (37) idaresindeki 54 GB 682 plakalı tır freni patlaması sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak ışıkta bekleyen M. B. idaresindeki 34 KY 5411 araç ile A. K. yönetimindeki 38 HR 075 plakalı araca çarptı. Kazada A.K. ile Y.G. yaralandı.

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Darende Malatya Tragger Güncel Haberler

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