Freni Boşalan Traktörün Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde arazide park halindeyken freni boşalan traktörü durdurmaya çalışan 64 yaşındaki Hatice Öztürk, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Esenköy'de ikamet eden Hatice Öztürk (64), arazide park halindeyken freni boşalan traktörü durdurmak istediği sırada aracın altında kaldı.

Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından kadının cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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