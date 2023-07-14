Freni Boşalan Minibüs Seyir Halindeki Araç ve Park Halindeki Otomobile Çarptı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan minibüs seyir halindeki araca ve park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00'da Osman Temiz Mahallesi'ndeki İlker Caddesi'nde meydana geldi. Muharrem Çubuk yönetimindeki 06 CDE 359 plakalı minibüsün freni boşaldı. Freni boşalan minibüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DMM 097 plakalı otomobile, ardından park halinde bulunan 06 CMF 686 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, Muharrem Çubuk ve park halindeki otomobilin içinde bulunan M.F. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanığı Necla Koçan, çok büyük bir gürültünün geldiğini ve büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek, İçeride müşteri beklerken bir gürültü duydum ve bu tarafa doğru geldim. Yukardan bir tane arabaya vurmuş. Ben burada 3'üncü arabaya vurduğunu gördüm arabada bir adamın yaralandığını gördüm. Sonrasında ambulans itfaiye derken bir kargaşa oldu. Çok daha büyük bir facia olabilirdi. Allah'a şükür yaya yoktu. Ben yaralı olarak arabanın içinde 1 kişi gördüm. Ama otobüste sıkışanlar olmuş. Üzücü bir kazaya şahit olduk, keşke olmasaydı. Şoför hastalandı dediler ama freni boşalmış diye duyduk. Hatta el frenini çekmek için uğraşmış şoför. Olay sonrasında trafik durdu burada. Bizde görevimiz olarak 112'yi aradık. Bir kargaşa oldu ama insanlar birlik olup hemen yardıma koştu dedi.