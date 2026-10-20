Fransız parlamentosu Kara Kanun'un kaldırılmasını Senatoda oy birliğiyle onayladı

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Fransız parlamentosu, ülkede köleliğe ilişkin düzenlemeler içeren "Kara Kanun"un yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Fransız parlamentosunun üst kanadı Senatoda, "Kara Kanun"un yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tasarı oylamaya sunuldu.

Söz konusu yasa tasarısı Senatoda oy birliğiyle kabul edildi.

Bu oylamayla birlikte tasarı, Fransız parlamentosu tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.

"Kara Kanun"un ülkede resmen yürürlükten kaldırılması için tasarının ayrıca Resmi Gazete'de de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da parlamentonun bir tasarıyı onaylaması için Senato ve Meclisin aynı metin üzerinde anlaşması gerekiyor.

Süreç

"Kara Kanun", sömürgecilik dönemine ait olan ve Fransız kolonilerindeki kölelere yönelik insanlık dışı düzenlemeleri içeriyordu.

Fransa'nın 1685'te yürürlüğe koyduğu "Kara Kanun", kolonilerde köleleştirilen insanların yaşamlarına ve dinlerine yönelik düzenlemeleri kapsıyordu. Köleleri taşınabilir mülk olarak gösteren kanun, köle ticaretine dayanak sağlıyordu.

Fransa'nın 1848'de köleliği kaldırmasıyla "Kara Kanun" yasal olarak geçerliliğini yitirse de o tarihten bu yana resmen yürürlükten kaldırılmamıştı.

Guadeloupe Milletvekili Max Mathiasin'in sunduğu tasarı, mayısta parlamentonun alt kanadı Ulusal Mecliste oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA