Haberler

Fransız milletvekilinden "Gazze'de soykırım sürerken Noel'i coşkuyla kutlamak imkansız" vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız Milletvekili Aymeric Caron, Gazze'de devam eden soykırım nedeniyle Noel Bayramı'nın coşkuyla kutlanamayacağını belirtti. Caron, Filistin meselesinin kamuoyunda unutturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Fransız Milletvekili Aymeric Caron, İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Noel Bayramı'nın coşkuyla kutlanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Caron, üyesi olduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Ulusal Meclis'teki haftalık basın toplantısında Gazze'deki durumu değerlendirdi.

Fransa'nın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımasının ardından birçok kişinin kamuoyunu bu meselenin çözüme kavuştuğuna inandırmaya çalıştığını dile getiren Caron, "Genel olarak Filistin meselesi ve spesifik olarak Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başladı. Bu son derece skandal ve utanç verici." şeklinde konuştu.

Caron, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi 900'den fazla kez ihlal ettiğini belirterek, "bölgede fiilen ateşkes olmadığı"nı kaydetti.

Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğünü anımsatan Caron, 1000'den fazlasının ise yaralandığını aktardı.

Caron, birkaç gün sonra Noel Bayramı'nın kutlanacağına işaret ederek, "Gazze'de soykırım devam ederken, Noel'i coşkuyla kutlamak imkansız." dedi.

Gazze'deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Caron, "Her hafta çocuklar, bir bomba, bir kurşun, bir binanın yıkılması, tedavi, ilaç eksikliğinden veya soğuk yüzünden öldürülmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...