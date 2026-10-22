Fransız hükümeti cumartesi gösterileri öncesi şiddete karşı tedbir alacağını duyurdu

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PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransız hükümeti, 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen ve binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların ardından cumartesi günü yapılması planlanan yeni gösterilerde şiddet olaylarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını duyurdu.

Kaynak: Xinhua