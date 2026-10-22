Fransız hükümeti cumartesi gösterileri öncesi şiddete karşı tedbir alacağını duyurdu

Fransız hükümeti cumartesi gösterileri öncesi şiddete karşı tedbir alacağını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransız hükümeti, 17 Ekim'deki protestolarda binlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından cumartesi planlanan gösterilerde şiddeti önlemek için tedbir alacağını duyurdu. Alınacak önlemlerin cumartesi günü yapılacak yeni gösterilerde şiddet olaylarını önlemesi hedefleniyor.
PARİS, 22 Ekim (Xinhua) -- Fransız hükümeti, 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlenen ve binlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan protestoların ardından cumartesi günü yapılması planlanan yeni gösterilerde şiddet olaylarını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını duyurdu.
Kaynak: Xinhua