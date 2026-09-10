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Fransız Bakan Berge'nin "Büyük İkame" teorisi hakkındaki sözleri tepki çekti

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Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge'nin "Büyük İkame" (Grand Remplacement) teorisini fikir özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğüne dair sözleri siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakanı Aurore Berge'nin "Büyük İkame" (Grand Remplacement) teorisini fikir özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğüne dair sözleri siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

Berge, dün akşam konuk olduğu Fransız CNews kanalında, aşırı sağcı yazar Renaud Camus'nün, çoğunluğu Afrika kıtasından gelen Müslüman, Arap ve siyahilerin, Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçtiğini ileri sürdüğü "Büyük İkame" teorisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aurore Berge, Avrupa Parlamentosunun (AP) aşırı sağcı üyesi Marion Marechal'ın savunduğu Büyük İkame teorisine hak vermediğini ancak Marechal'ın bu konudaki görüşünü kamusal alanda ifade etme hakkı olduğunu belirtti.

Bu teoriyi ırkçı bulup bulmadığı sorusuna Berge, "Bence bu göç meselesiyle ilgili politik bir münazara." yanıtını verdi.

Berge, bu teoriyi "ırkçı" bulmadığını ancak Fransa'da geçerli olmayan bir durumu tasvir ettiği için bu teoriye karşı mücadele ettiğini söyledi.

Sabah konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo kanalında ise Büyük İkame'nin asılsız bir teori olduğunu ve korku saçtığını kaydeden Berge, "Ancak, yarın sizin kanalınızda biri bu fikri savunabilir mi? Ben bunun siyasi bir mücadelenin ve fikir özgürlüğünün bir parçası olduğuna inanıyorum." dedi.

Berge'nin bu teoriyi fikir özgürlüğünün bir parçası olarak gördüğüne dair sözleri Fransız siyasetçilerin tepkisine neden oldu.

"Bu terör saldırılarını teşvik etmiş bir komplo teorisidir"

Merkez sağcı Rönesans Milletvekili ve eski hükümet sözcüsü Prisca Thevenot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Berge'yi etiketleyerek, "Irkçı bir teorinin tıpkı siyasi bir görüş gibi tartışılabileceğini mi savunuyorsun? Irkçılık bir suçtur." ifadesini kullandı.

Thevenot, Büyük İkame teorisinin bir münazara konusu olmadığına dikkati çekerek, "Bu terör saldırılarını teşvik etmiş bir komplo teorisidir." yorumunda bulundu.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Daniele Obono, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, Büyük İkame'yi "ırkçı bir delilik" olarak nitelendirerek, Thevenot'nun sözlerine katıldığını belirtti.

LFI Milletvekili Bastien Lachaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aurore Berge, dibe vurdu. Siyasi, entelektüel ve ahlaki çöküş. Büyük İkame 'teorisi', komplo odaklı, Yahudi karşıtı, Müslüman karşıtı ve ırkçı bir ideolojidir. Beyaz üstünlükçüleri, teröristleri, katilleri silahlandırdı." ifadelerini kullandı.

Lachaud, Ayrımcılıkla Mücadeleden Sorumlu Bakan olan Berge'nin "aşırı sağcı" bir televizyon kanalına çıkarak Büyük İkame'ye dair fikirlere tepki gösteremediğini??????? vurguladı.

Aşırı sağcı yazar Renaud Camus'nün 2010'ların başında popülerleştirdiği "Büyük İkame" komplo teorisiyle, çoğunluğu Kuzey Afrika, Magrip ülkeleri ve Sahraaltı Afrika'dan gelen özellikle Müslüman, Arap ve siyahilerin, küresel elitlerin ön ayak olmasıyla birlikte Fransız ve Avrupa Hristiyan nüfusunun yerine geçeceği iddia ediliyor.

Fransız AP üyesi Marechal, Fransa'da söz konusu teoriyi savunan siyasetçiler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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