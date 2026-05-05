Fransa: Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi için tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz

Fransa'nın ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için tüm taraflarla diplomatik çabaları sürdürdüğü bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Franceinfo'ya verdiği röportajda, ABD/İsrail-İran Savaşı ve İsrail'in Lübnan'a saldırı ve işgalinin devam ettiği Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Orta Doğu'daki savaşın bir tarafı olmadıklarını yineleyen Confavreux, küresel enerji piyasaları için kritik bir öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için kalıcı bir diplomatik çözüme ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Confavreux, Paris'in bu bağlamda Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi için "her şeyi" yaptığını belirterek, "İlgili tüm taraflarla konuşmayı sürdürüyoruz." dedi.

Taraflarla yapılan düzenli görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına hizmet etmesini umduğunu dile getiren Confavreux, "Ama aynı zamanda sorunun temel sebeplerine bakmalıyız" diyerek İran'ın balistik füze ve nükleer programı ile bölgedeki vekil güçlerine işaret etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan ve İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD hedeflerine misillemede bulunduğu savaş ortamı, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesle yerini müzakerelere bırakmıştı.

Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken, müzakerelerde anlaşmazlık yaşanan başlıca konulardan olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması ise enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.