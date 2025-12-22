Şiddetli yağışların etkisindeki Fransa'nın güney vilayetlerinde su baskınları yaşandı

Fransa'da hafta sonu şiddetli yağışların etkisinde kalan ülkenin güney vilayetlerinde su baskınları meydana geldi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneydoğusunda başta Herault olmak üzere çok sayıda vilayet şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Özellikle 300 milimetre yağışın düştüğü Herault vilayetine bağlı Laroque beldesinde ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Herault'un yanı sıra Ardeche, Tarn, Lozere, Aveyron ve Var vilayetlerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanırken, hafta sonu verilen "turuncu alarm" seviyesi sürdürüldü.