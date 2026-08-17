Cannes'da tekne-bot çarpışması: 11 yaralı, 1 kayıp
Fransa’nın güneyindeki Cannes kentinde tekne ile botun çarpıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde tekne ile botun çarpıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetine bağlı sahil kenti Cannes'da dün gece 10 metre uzunluğundaki bir tekne ile bir bot çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle botta bulunan kişiler denize savrulurken, kazada 11 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu.
Sahil güvenlik ekipleri kayıp kişiyi arama çalışması başlattı.
Bir helikopterin de havadan destek verdiği çalışmalar devam ederken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.