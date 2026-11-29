Fransa'nın Biarritz kentinde polisle arbede çıkan eylemde 4 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'nın Biarritz kentinde dün düzenlenen protestolarda polise saldıran veya direnen 4 kişi gözaltına alındı. Canon Français önündeki eylemde göstericiler, polisler ve davetliler arasında arbede yaşanmış, biri ağır 8 polis yaralanmıştı.
Fransa'nın Biarritz kentinde polis ve göstericiler arasında arbedenin yaşandığı dünkü olaylarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre savcılık, yaklaşık 30 sendika, dernek ve topluluğun çağrısıyla yüzlerce kişinin dün Canon Français firmasının önünde toplandığı ve şiddet olaylarının yaşandığı protestolarda gözaltıların olduğunu açıkladı.
Savcılık protestolarda polise saldıran veya direnen ve daha önce sabıka kaydı bulunmayan 4 gencin gözaltına alındığını duyurdu.
-Olay
Aşırı sağa yakın olmakla suçladıkları firmanın bir organizasyonu sırasında eylem yapan yüzlerce kişi, davetlilerin resepsiyonun yapılacağı salona ulaşmasını engellemeye çalışmıştı.
Gerilimin arttığı alanda, göstericiler, polisler ve davetliler arasında arbede yaşanmış, çıkan olaylar sırasında biri ağır, 8 polis yaralanmıştı.