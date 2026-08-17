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Fransa'nın Landes Bölgesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

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Fransa'nın Landes vilayetinde 13 Ağustos'ta başlayan ve 1700 hektar alanı kül eden yangın kontrol altına alındı. Tahliye edilen 250 kişi evlerine dönebilirken, Fransa bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşıyor.

Fransa'nın batısındaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Landes Valiliği tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, vilayete bağlı Lugnon köyünde 13 Ağustos'ta başlayan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle tahliye edilen bölge sakinlerinden 250'sinin evlerine geri dönebileceği kaydedildi.

Yaklaşık dört gün süren yangında 1700 hektar alan kül oldu.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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