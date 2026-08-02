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Fransa'nın Aude vilayetinde yangın çıktı

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Fransa’nın Aude vilayetine bağlı Carcassonne şehrinde çıkan yangın kısa sürede geniş alanlara yayıldı.

Fransa'nın Aude vilayetine bağlı Carcassonne şehrinde çıkan yangın kısa sürede geniş alanlara yayıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Carcassonne şehrinin güneydoğusunda A61 otoyolunda bir otomobil alev aldı. Otomobilden yayılan alevler yolun etrafındaki ormanlık alana sıçradı, yangın alanı kısa sürede büyüdü.

Yangının çıkmasının ardından A61 otoyolunda kilometrelerce uzunlukta trafik oluşurken, sürücülerden söndürme çalışmalarını kolaylaştırmaları için otoyoldan ayrılmaları istendi.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangına, yaklaşık 250 itfaiye eri, 13 yangın söndürme uçağı ve helikopterle müdahale sürüyor.

Bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, şu ana kadar 117 bin hektar alan kül oldu.

Kaynak: AA
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