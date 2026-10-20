Fransa Meclisinde partiler Sarı Yelekliler şiddeti için komisyon kurulmasında uzlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransa Ulusal Meclisinde siyasi partiler, 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde yaşanan şiddet olaylarına yönelik soruşturma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Ulusal Mecliste, hafta sonu yapılan Sarı Yelekliler eylemlerindeki yağma ve yakma olaylarının yanı sıra güvenlik güçlerinin eylemcilere müdahalesinin de inceleneceği soruşturma komisyonu kurulacağı belirtildi.

Soruşturma komisyonu kurulması önerisi, eylemler sırasında kamu düzeninin sağlanamamasını eleştiren Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'ten gelirken, siyasi partiler de önerinin kabul edilmesinde uzlaştı.

Braun-Pivet ayrıca hükümetten eylemcilerin taleplerini dikkate almasını istedi.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Kaynak: AA