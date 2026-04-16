Filistin merkezli insan hakları derneği direktörünün Fransa'ya girişi engellendi

Fransa makamları, Batı Şeria merkezli insan hakları örgütü Al-Haq'ın direktörü Shawan Jabarin'in Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesine katılımını engelleyerek vize başvurusunu son dakika reddetti. Al-Haq, bu kararın Filistinlilerin hakları için önemli bir darbe olduğunu belirtti.

Al-Haq'dan yapılan açıklamaya göre, Filistinli insan hakları savunucusu Jabarin'in, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Komitesine gelmek için yaptığı vize başvurusu, Fransız makamları tarafından reddedildi.

Açıklamada, Fransa'nın Jabarin'in vize başvurusunu "son dakika" reddetme kararıyla Filistinlilerin haklarını savunmaya ve hesap verilebilirliği tesis etmeye yönelik çabaların bir kez daha baltalandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken "uluslararası hukuktan yana olduğunu söyleyen devletlerin adalet arayışında olanları hedef alarak suç ortaklıklarını derinleştirdiği" kaydedilen açıklamada, "uluslararası toplumun soykırıma son verme konusundaki başarısızlığın artık pasif değil aktif olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçuşlarında hava sahasını kullandıran Fransa gibi devletlerin, İsrailli yetkililerin işlediği suçların cezasız kalmasına ve insan hakları ihlallerinin devamına imkan sağladığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Al-Haq Direktörü Jabarin, "her türlü yıldırma ve susturma girişimine karşı Filistin halkının haklarını koruma ve adalet arama çabalarını sürdüreceklerini" söyledi.

AP'den karar tepki

AP İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Mounir Satouri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa makamlarından Jabarin'in vize başvurusunu reddetmelerine ilişkin açıklama talep etti.

Satouri, Al-Haq'ın 2018 yılında Fransa İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldüğünü ve 2022'de Jabarin'in Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü hatırlatarak bugün Fransa makamlarının Jabarin'in Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesine katılımının engellediğini dile getirdi.

ABD tarafından yaptırıma tabi tutulan Jabarin'in Fransa'ya girişi daha önce birkaç kez engellenmişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Munzur Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar

Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı

Çakmağını vermeyen kuzenini bıçakladı