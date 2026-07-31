Haberler

Fransa, Gazze'de varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız hükümeti, Gazze Şeridi’nde ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Fransız hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ateşkese ilişkin varıldığı duyurulan anlaşmanın ve ABD'nin bu yöndeki diplomatik çabaları ile özellikle Türkiye, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "bu anlaşmanın uygulanması ve Hamas'ın silah bırakmasının önemli olduğu, böylece İsrail ordusunun da çekilmeye başlayabileceği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararına uygun olarak uluslararası istikrar gücünün sevk edilebileceği" ifade edildi.

Gazze'ye geniş çaplı yardımların acil ve kesintisiz girişinin sağlanmasının gerekli olduğu vurgulandı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

İsrail tarafından ise henüz resmi açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı

İlginç görüntüler Türkiye'den! Kapıyı açanın kapısını açan adam
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu

Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu