Fransa'dan İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik şiddet hakkında açıklama Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, The New York Times muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada Filistinli esirlere yönelik yapılan cinsel saldırılara ilişkin bilgilerin doğrulanması halinde bu durumun "son derece ciddi" olduğunu belirtti.

Confavreux, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Kristof tarafından Filistinli esirlere yönelik cinsel saldırılarla ilgili yürütülen araştırmaya ilişkin soruya Confavreux, şöyle yanıt verdi:

"Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, bu unsurlar son derece ciddi. Fransa, siyasi şiddet vakaları kapsamında da dahil olmak üzere tecavüz ve her türlü cinsel şiddeti en güçlü şekilde kınadığını yinelemektedir."

Confavreux, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gasbedilmesini destekleyen gruplar ve buradaki şiddet yanlısı İsraillilere karşı Avrupa Birliği (AB) düzeyinde üçüncü yaptırım paketinin yakında kabul edilmesine yol açan bir siyasi anlaşmaya varıldığını hatırlatarak, bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve kesinlikle son bulması gerektiğini vurguladı.

Fransız Sözcü, "Batı Şeria'da sömürgeciliğin hızlandığı ve radikal İsrailli yerleşimcilerin şiddeti bağlamında, Fransa ve İsveç, Avrupa kurumlarından İsrail yerleşimleriyle ticareti daha fazla kısıtlamaya yönelik somut adımlar önermelerini talep etti." bilgisini paylaştı.

Confavreux, ayrıca Filistinli yönetmen Mohammed Alshareef'in Cannes Film Festivali'nde "Super Sila" adlı filminin gösterimine katılmak için henüz vize alamamış olması hakkında, "Mohammed Alshareef'in durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Confavreux, Gazze ve Orta Doğu'daki durumun festivalde farklı kategorilere aday olan kişilerin bölgeden tahliye edilmesini zorlaştırdığına işaret ederek, Lübnan'daki durumun da kendilerini son derece endişelendirdiğini söyledi.

Bölgede sağlanan ateşkese yönelik İsrail ve Hizbullah'ın ihlallerinin kabul edilemez olduğunu belirten Confavreux, "Tarafları ateşkese titizlikle uymaya ve sivilleri kesinlikle korumaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

The New York Times muhabiri Kristof tarafından yürütülen araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüzü ve çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.