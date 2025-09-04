Haberler

Fransa'da Tarihi Seramik Eserler Müze Soygununda Çalındı

Fransa'nın Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde, değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı. Soygunun ardından soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece meydana geldi.

Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
