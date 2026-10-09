Fransa'da sosyal demokrat ön seçim platformuna botlarla siber saldırı düzenlendi

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Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik ön seçim platformunun siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi kapsamında sosyal demokratları temsil edecek adayın belirleneceği ön seçimin ilk tur oylaması yerel saatle 8.00'de (TSİ 9.00'da) başladı.

Çevrim içi bir platform üzerinden düzenlenen oylama, yarın yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar devam edecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, söz konusu platform oylama işlemi başlar başlamaz siber saldırıya uğradı.

Konuyla ilgili sosyal demokratların ön seçimini düzenleyen komisyondan açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırı kapsamında birçok botun eş zamanlı olarak platforma bağlandığı belirtilerek, bu durumun seçmenlerin bir kısmının oy verememesine neden olduğu kaydedildi.

Platform açıldığından bu yana oy verme işleminin devam ettiği belirtilen açıklamada, bu saldırının şimdiye kadar yapılan oyların bütünlüğünü etkilemediği bildirildi.

Açıklamada ön seçime katılan partilerin, bu demokratik süreci sekteye uğratma girişimini şiddetle kınadığı ve şikayetçi olduğu kaydedildi.

5 aday yarışıyor

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure, PS Milletvekili Jerome Guedj, Sosyalist ve Cumhuriyetçi Sol Partinin kurucusu Emmanuel Maurel, merkez sol parti Place Publique Eş Başkanı Raphael Glucksmann ve sosyalistlerin 2007 seçimindeki eski cumhurbaşkanı adayı Segolene Royal, sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde yarışıyor.

Eğer herhangi bir aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamazsa, ön seçimin ikinci turu 16-17 Ekim'de düzenlenecek.

İlk defa tamamen çevrim içi düzenlenen ön seçime kayıt yaptıran yaklaşık 140 bin kişinin oy kullanması bekleniyor. Bu kişiler seçimi düzenleyen partilerin üyelerinden oluşuyor.

Bu partilere üye olmayanlar da 15 avro ödeyerek platform üzerinden oy kullanabiliyor.

Kaynak: AA